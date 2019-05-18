Главред «Коммерсанта» собирается сегодня рассмотреть заявления 11 журналистов,решивших уволиться в знак протеста

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин собирается сегодня рассмотреть заявления одиннадцати журналистов, которые решили уволиться в знак протеста. В интервью агентству «Интерфакс» он сказал, что не имеет претензий к этим сотрудникам, но не приемлет таких методов давления.

В понедельник об уходе объявил весь отдел политики «Коммерсанта». Это произошло после увольнения журналистов издания Ивана Сафронова и Максима Иванова – оба сказали, что акционеры приняли в отношении них кадровые решения после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. История с увольнением сотрудников «Коммерсанта» говорит о постепенном уничтожении профессиональной журналистики в России, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Между тем председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский сказал изданию «The Bell», что Иванова и Сафронова уволили из-за подозрений в публикации заказной статьи.