Председатель совета директоров «Коммерсанта» утверждает, что журналистов уволили из-за подозрений в заказной статье

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский утверждает, что журналистов уволили из-за подозрений в публикации заказной статьи. Об этом пишет издание The Bell. Сегодня журналисты издания Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили, что акционеры приняли решение об их увольнении после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Следом написал заявления об уходе весь отдел политики. Сотрудники издательского дома «Коммерсант» выпустили обращение. В тексте говорится, что в ближайшее время издание не сможет информировать читателей о российской политике. Увольнения журналистов в обращении названы открытым проявлением давления на свободу слова в России.

Увольнение целого отдела издания не является уникальным случаем, отметил в эфире «Эха Москвы» руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Сеславинский считает, что вряд ли это обернётся для «Коммерсанта» какими-либо репутационными потерями.