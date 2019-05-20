В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Он стал подозреваемый по делу об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста Елену Макарову. По её словам, дело связано с конфликтом Удота и сотрудницы НТВ в Шереметьево. Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ. Сам Удот говорил, что сотрудница телеканала снимала его вопреки его воле и он сам вызвал полицию и забрал телефон, чтобы предъявить его как вещественное доказательство.