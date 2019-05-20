В центре Екатеринбурга разобрали стройплощадку в сквере, где планировалось строительство храма

Сегодня начали убирать забор. Сделать это предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он сказал, что демонтаж необходим ради мира.

Массовые протесты в Екатеринбурге начались неделю назад. Все это время у сквера проходили акции с требованием остановить строительство храма на этой территории. В итоге местные власти после соответствующего предложения президента заявили, что поинтересуются мнением горожан о том, где строить храм.