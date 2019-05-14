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Эксклюзив Эха 22:00, 20 мая 2019

Журналисты ИД «Коммерсантъ» сообщили, что не смогут в ближайшее время информировать о российской политике

Журналисты издательского дома «Коммерсантъ» сообщили, что не смогут в ближайшее время информировать о российской политике. Об этом говорится в их совместном заявлении. Оно появилось на фоне увольнения спецкора газеты Ивана Сафронова и корреспондента отдела политики Максима Иванова.

По мнению сотрудников «Коммерсанта», акционеры пытаются разрушить издание ради краткосрочных дивидентов. Это следует из обращения, которое в своем Фейсбуке опубликовал корреспондент отдела общества Александр Черных. Под ним подписались 130 человек. В нем говорится, что речь идет о прямом давлении на журналистов. Сама ситуация, как отмечается, может продлиться неопределенное время. По словам сотрудников издательского дома, увольнение Сафронова и Иванова связано с отказом раскрыть личности источников в статье «Спикеров делать из этих людей». Она была посвящена возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Как утверждается, требование шло от акционера и владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова. Однако Сафронов и Иванов, говорится в обращении отказались это делать, после чего было принято решение об их увольнении. Следом за этим заявления об уходе написал весь отдел политики газеты. Между тем глава совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский привел другую версию событий, согласно которой журналистов уволили из-за подозрений в публикации заказной статьи. Он утверждает, что Сафронов и Иванов не доказали обратного.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин ранее рассказал, что увольнение связано с нарушением журналистами стандартов газеты. А представитель Усманова сказал «Эху Москвы», что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику и узнал о ситуации из СМИ.

Журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова могли уволить из-за отказа опровергать недостоверную информацию, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. При этом Ремчуков полагает, что решение об увольнении принимал именно главный редактор.



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