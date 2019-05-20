Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил уволить министра внутренних дел Херберта Кикла из-за видео с россиянкой

Об этом пишут местные СМИ. До этого в отставку ушел лидер «Партии свободы», вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. На видео, которое на прошлой неделе опубликовали Suddeutsche Zeitung и Шпигель. Штрахе на Ибице разговаривает с россиянкой, которую издание назвали племянницей российского олигарха. Речь идет о возможности купить австрийскую газету в обмен на финансирование партии Штрахе.