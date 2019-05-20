Сотрудники ИД «Коммерсант» обвинили акционеров в разрушении одного из лучших СМИ России ради краткосрочных дивидендов

Сотрудники издательского дома «Коммерсант» обвинили акционеров в разрушении одного из лучших СМИ России ради краткосрочных политических дивидендов. Они выпустили обращение к читателям, его, в частности, опубликовал на своей странице в Фейсбуке корреспондент отдела общества Александр Черных. В тексте, под которым уже подписались около ста тридцати человек, говорится, что в ближайшее время издание не сможет информировать читателей о российской политике. Увольнения журналистов в обращении названы ничем не обоснованным открытым проявлением давления на свободу слова в России.

Сегодня журналисты издания Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили, что акционеры приняли решение об их увольнении после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Следом написал заявления об уходе весь отдел политики. Между тем, председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский сказал изданию The Bell, что журналистов уволили из-за подозрений публикации заказной статьи.