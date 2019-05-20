В Новосибирской области суд прекратил дело в отношении учительницы, которую обвиняли в экстремизме после конфликта на родительском собрании. Об этом сообщает сайт «НГС», информацию подтвердила сама Наталья Оганисян. О прекращении дела из-за декриминализации статьи об экстремизме просила прокуратура. Оганисян уточнила, что ее все же признали виновной. Она намерена подавать апелляцию. Как отмечает сайт «Медуза», учительницу внесли в список экстремистов из-за сообщения о том, что она якобы назвала мать одного из учеников на родительском собрании «чуркой».