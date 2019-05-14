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Эксклюзив Эха 21:00, 20 мая 2019

Издание Коммерсант в ближайшее время не сможет информировать читателей о российской политике

Об этом говорится в заявлении журналистов, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке корреспондент отдела общества Александр Черных. «Мы не знаем, сколько продлится эта ситуация», — отмечается в обращении. Там говорится, что такой вынужденный перерыв возникает впервые за тридцатилетнюю историю издательского дома. «Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам издательского дома, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего, достойна свободы слова», — говорится в тексте. Там отмечается, что список подписавших обращение будет пополняться. Сейчас в нем более сотни имен.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин собирается завтра рассмотреть заявления одиннадцати журналистов, которые решили уволиться в знак протеста. Об этом он сам сказал агентству Интерфакс. Желонкин добавил, что не имеет претензий к этим сотрудникам, но не приемлет таких методов давления.

Сегодня журналисты «Коммерсанта» Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили, что акционеры издания приняли решение об их увольнении после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Следом решили написать заявления все журналисты отдела политики.

Произошедшее в «Коммерсанте» – это ничто иное, как давление на журналистов, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель профсоюза работников СМИ Антон Карлинер.

Издательский дом принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Представитель бизнесмена сказал Эху, что предприниматель не вмешивается в редакционную политику Коммерсанта и узнал об увольнении сотрудников из СМИ.



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