Владимир Зеленский, который сегодня официально стал президентом Украины, опубликовал декларацию о доходах

Согласно этим данным, за прошлый год он заработал в пересчете на рубли почти 24 миллиона. Зеленский задекларировал дом и земельный участок в Киевской области, квартиру в Киеве. У него также есть доли еще в двух квартирах. Кроме того, в декларации указана вилла в Италии и две квартиры, арендуемые в Лондоне. Упоминаются доли в нескольких компаниях и банковские счета, а также наличные – 100 тысяч евро и почти 200 тысяч долларов. Супруга Владимира Зеленского Елена, помимо прочего, задекларировала квартиру в Крыму.