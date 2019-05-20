Загрязненную российскую нефть, по некоторым данным, пытаются продать в Китай

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Согласно этим данным, нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам со скидкой приобрести загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Источники говорят, что в ближайшем будущем в Китай на танкерах собираются отправить около семисот тысяч тонн загрязненной нефти. Размер скидки не уточняется.