Популярный сервис для размещения объявлений о недвижимости ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов. На это обратила внимание газета «Ведомости». Для отстаивания своих прав авторы рекомендовали участвовать во всех голосованиях и публичных слушаниях, «помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса», — говорилось в тексте. В письме также содержалась ссылка на статью на сайте сервиса под заголовком «Скверные истории: что не так с застройкой скверов». Там, в частности, описывается ситуация в Екатеринбурге, где жители потребовали остановить строительство храма на месте сквера. В пресс-службе ЦИАН газете сказали, что подписчики получили неутвержденную рассылку из-за технического сбоя. Там подчеркнули, что не были взяты в кавычки советы спикеров, которые могут не совпадать с позицией ЦИАН.