В Екатеринбурге начали разбирать забор вокруг сквера около Театра драмы, где планировалось строительство храма

Фонд святой Екатерины планирует провести акцию по восстановлению сквера в первозданном виде, — сказал «Эху Москвы» директор фонда Александр Андреев.

Массовые протесты против строительства Храма святой Екатерины на месте сквера начались в Екатеринбурге неделю назад. Протестующие добились приостановки работ. Власти заявили, что теперь поинтересуются мнением горожан о том, где должен разместиться храм. Демонтаж забора и вывоз с территории строительных вагончиков протестующие встретили аплодисментами.