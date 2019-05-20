Столичный департамент образования обязали выплатить около десяти млн рублей компании, которую связывают с Пригожиным

Арбитражный суд Москвы обязал столичный департамент образования выплатить около десяти миллионов рублей компании, которую связывают с Евгением Пригожиным. Об этом пишет сайт МБХ-медиа. Речь идет о двух исках компании «Школьник». В первом иске, в частности, говорится, что правительство Москвы должно заплатить за поставку еды по договору, а также выплатить проценты за неуплату и судебные издержки. В сообщении отмечается, что департамент образования не согласился с доводами компании «Школьник». Московские власти настаивали на том, что компания сорвала сроки поставок и не соблюдала рецептуру блюд. В конце прошлого года в нескольких детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. В некоторые из них продукты, как сообщалось, поставляли компании бизнесмена Евгения Пригожина.