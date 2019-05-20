Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков предупреждают о возможном росте цен

Они повысятся, если эти продукты не исключат из списка товаров, подлежащих маркировке. Соответствующее письмо представители ассоциации «Русбренд» направили премьеру Дмитрию Медведеву. Еще одно обращение главе правительства на этот счет подготовил Союз производителей безалкогольных напитков и соков. Производители предупреждают, что в случае введения маркировки, дополнительные расходы для потребителей на ребенка до полутора лет составят около пятисот рублей в месяц, — пишет РБК.