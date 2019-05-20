СМИ: Полная тезка экс-советника Сергея Шойгу Елена Шебунова оказалась владелицей поместья по соседству с Ротенбергами

Полная тезка экс-советника Сергея Шойгу Елена Шебунова оказалась владелицей поместья по соседству с миллиардерами Ротенбергами. Об этом пишет сайт «Открытые медиа». По его данным, в поселке Жуковка в Подмосковье у Шебуновой участок около двух гектаров. Сайт оценивает его стоимость минимум в 600 миллионов рублей, полную стоимость поместья – полтора миллиарда рублей. Источники «Открытых медиа» сказали, что Шебунова много лет знакома с Сергеем Шойгу, и ее бизнес был связан с МЧС и Минобороны примерно в то же время, когда Шойгу был министром чрезвычайных ситуаций и затем стал министром обороны. В сообщении говорится, что Шебунова сделала успешный бизнес на подрядах обоих министерств.