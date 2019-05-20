В интервью «Эху Москвы» он сказал, что акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов.

Сегодня соавторы статьи о возможном уходе из Совета Федерации Валентины Матвиенко Максим Иванов и Иван Сафронов сообщили, что акционеры издания приняли решение об их увольнении. В знак протеста из «Коммерсанта» решили уволиться все журналисты отдела политики.