Контрольно-дисциплинарный комитет РФС назначил экспертизу по делу об оскорблениях на национальной почве

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил экспертизу по делу об оскорблениях на национальной почве, фигурантами которого проходят футболисты Арсенала и Урала Ризуан Мирзов и Сергей Ильин.

После окончания полуфинального матча Кубка России Мирзов ударил Ильина по лицу. Позже появилась информация о том, что игрок Урала спровоцировал противника, сказав нечто оскорбительное на национальной почве. Дело было передано в КДК. На заседании присутствовали оба игрока, но объяснения, которые они дали противоречат друг другу. Ильин в письменном заявлении указал, что не оскорблял Мирзова, а Ризуан признался, что не сдержался, поскольку нападающий Урала начал оскорблять его прямо на поле. Эмоции взяли верх уже в подтрибунном помещении. Ситуация таким образом осталась невыясненной. Члены КДК приняли решение провести дополнительную экспертизу. Поскольку на матче была задействована система видео-помощи арбитрам, по губам Ильина можно будет проследить, действительно ли он оскорбил Мирзова. Пока решение не принято Ильин сможет выйти на поле в финале Кубка России, а санкции, если таковые будут наложены вступят в силу уже в следующем сезоне.

Финальный матч Кубка России, в котором встретятся Урал и Локомотив, состоится 29 мая в Самаре.