Представитель владельца «Коммерсанта» Усманова утверждает, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику газеты

Представитель владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова утверждает, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику газеты и не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. В интервью «Эху Москвы» представитель предпринимателя также сказал, что Алишер Усманов узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из СМИ. Сегодня стало известно о том, что журналистов Коммерсанта Максима Иванова и Ивана Сафронова вынудили покинуть газету после выхода статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации. Увольнение Иванова и Сафронова спровоцировало уход из «Коммерсанта» журналистов отдела политики в полном составе.