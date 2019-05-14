В Екатеринбурге демонтируют забор на территории сквера, где планировалось строительство храма

Местные жители, собравшиеся этим вечером в сквере, встретили начало работ аплодисментами. Ограждение простояло восемь дней. Все это время защитники сквера не прекращали протесты. В итоге было принято решение приостановить работы, убрать забор и выяснить мнение горожан о том, на какой площадке должен появиться Храм святой Екатерины.

События в Екатеринбурге активно освещали и местные, и федеральные СМИ. На протяжении всех восьми дней многочасовые трансляции из сквера вели журналисты городского портала Е1. Его директор Ринат Низамов сказал, что на этом фоне столкнулся с давлением на редакцию. Он неоднократно получал угрозы в свой адрес. В телеграм-каналах активно распространялись сведения о возможной отставке НИзамова. Сегодня журналист по итогам встречи с президентом холдинга «Хёрст Шкулев Медиа», в который входит Е1, Виктором Шкулевым сказал, что сохраняет свой пост. В интервью «Эху Москвы» Ринат Низамов сказал, что считает распространение слухов о его отставке попыткой повлиять на работу редакции. Низамов добавил, что журналисты Е1 и редакций других сайтов, которые входят в сеть городских порталов, не собираются менять политику и намерены дальше активно и зачастую в прямом эфире освещать важные события.