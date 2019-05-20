Череда крупных отставок случилась на Украине в день инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского

О своем уходе с занимаемых постов сообщили премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак.

Глава правительства Владимир Гройсман сообщил, что принял решение об отставке после соответствующего призыва Зеленского. По словам премьера, он предложил украинскому президенту быстро начать принимать решения на благо страны. Однако, считает Гройсман, Зеленский избрал другой путь и взял всю ответственность на себя. Согласно украинскому законодательству, уход премьер-министра означает отставку всего правительства, его формирование ложится на Верховную Раду. В ходе церемонии инаугурации Зеленский призвал уйти не только кабмин, но и, в частности, глав Минобороны, Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Практически сразу после этого заявление об отставке подал министр обороны Степан Полторак, возглавлявший ведомство почти пять лет. Он отметил, что с уважением относится к решению нового президента. А руководитель СБУ Василий Грицак сообщил о принятии такого решения еще до начала приведения Зеленского к присяге. По его словам, рапорты об отставке написали также все его заместители

В ходе церемонии инаугурации Владимир Зеленский также объявил о роспуске Верховной Рады. Соответствующий указ об этом, как ожидается, будет подписан после необходимых консультаций с лидерами парламентских фракций.