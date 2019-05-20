Финальная серия ставшего культовым сериала «Игра престолов» вышла на экраны

Телесага шла с 2011 года и транслировалась в 170 странах мира.

Финал «Игры престолов» — один из самых обсуждаемых в интернете инфоповодов. Сериал стал одним из самых дорогих и популярных шоу современности. Его аудитория росла на протяжении всех 8 лет. Более 300 призов, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми», и попадание в Книгу рекордов Гиннеса по количеству нелегальных скачиваний. Предпоследнюю серию «Игры престолов» на платформах американской телесети HBO посмотрело рекордное количество человек. Букмекеры принимали ставки на то, кто в итоге выживет, и кто займет Железный трон. Еще один рекорд поставил бюджет сериала — на съемки каждой серии финального сезона было затрачено около 15 миллионов долларов. Чем завершится «Игра престолов» не знал даже Джордж Мартин – автор цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу сериала, однако последние серии снимались по черновикам Мартина, додумывать нетривиальные повороты сюжета сценаристам пришлось самим. Но многие зрители оказались разочарованы. Один миллион 200 тысяч человек подписали петицию на Change.org с требованием полностью переснять последний сезон – авторы петиции обвиняют авторов в некомпетентности. Концовка, по их мнению, оказалась нелогичной и скомканной. На сайте IMDb финальный эпизод получил всего 5 баллов из 10.

В России заключительную серию сериала будут показывать сегодня вечером на футбольном стадионе «РЖД арена». Он вмещает 27 000 зрителей. Стоимость билетов: от 3 до 10 тысяч рублей.