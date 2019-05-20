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18:26, 20 мая 2019

Президент Австрии назначил внеочередные парламентские выборы

Это случилось на фоне коррупционного скандала в правительстве, — напоминают зарубежная пресса.

Американская The New York Times напоминает, что причиной новых выборов стал скандал, в котором оказался замешан вице-канцлер Австрии — его засняли на встрече с женщиной, которая представлялась инвестором из России. При этом, сам Хайнц-Кристиан Страхе обещал ей всяческую поддержку в организации господрядов. Всё это привело к многотысячным демонстрациям на улицах Вены, а глава правительства Себастьян Курц заявил, что отказывается от всяческого сотрудничества с право-радикальной Партией Свободы, которую и представлял вице-канцлер.
Главной претензией являлось то, что Россия таким образом может оказывать давление и влияние на внутреннюю и внешнюю политику Австрии, — пишет французская Le Mond. То, есть, ставит под вопрос всю политику страны, ведь высокопоставленный чиновник на видео явно " выражает готовность плести подозрительные связи с так называемой родственницей российского олигарха".

Чешские Ludove Noviny также называют плёнку подозрительной, отмечая, что правительство целой страны потерпело крах на основе непроверенной информации. И задаёт вопрос — «кому это могло быть выгодно.

На него отвечает австрийское издание Der Standard, сообщая, что это видео пришлось Курц как нельзя кстати, так как оно даёт ему возможность избавиться от проблемного партнёра. Но при этом он же — несёт ответственность за то, что будучи главой правительства назначил правых на ответственные посты».

Британская Financial Times также атакует молодого австрийского канцлера, озаглавив публикацию «Курцизм» себя исчерпал" и предсказывая, что эта история ещё отзовётся эхом по всей Европе, так как именно Себастьян Курц был своего рода вдохновителем для других молодых политических лидеров из правоцентристского лагеря в странах Европы".

А другая британская газета — The Guardian, в редакционной колонке надеется, что этот скандал хоть как-то изменит на негативное отношение рядовых европейских избирателей к политикам-полулистам. Они — это уже статья на сайте Deutsche Welle, — приходят к власти на волне анти-иммигрантских и анти-либеральных идей, а потом оказываются «политиками по вызову», предлагая свои услуги зарубежным игрокам в обмен на деньги. «Это — настоящее дно, и глубже уже некуда,» — так заканчивается комментарий «Немецкой волны».

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.



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