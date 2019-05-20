Компания Google отказалась сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei, внесённым в чёрный список правительства США. В американской корпорации пояснили, что теперь ждёт владельцев смартфонов. На этом фоне МИД Китая призвал руководство Huawei подать в суд на Google.

Владельцам устройств компании Huawei предрекают сложности. На старых смартфонах перестанет обновляться операционная система Android. На новых вообще не будет доступа к сервисам Google — ни одно его приложение не заработает, включая почту Gmail, браузер, карты и видеосервис Youtube. Такая политика может помешать бизнесу китайского производителя по выпуску смартфонов за пределами страны. В Huawei уверяют, что Google Play и средства защиты магазина приложений продолжат работать на ее устройствах. Китайские производители по их словам намерены и дальше развивать безопасную и устойчивую систему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей». МИД Китая внимательно следит за ситуацией и считает, что компания должна отстаивать свои права юридическими методами, приводит слова представителя ведомства агентство ТАСС. Проще говоря, пойти в суд. Производитель о намерении это сделать пока не объявлял. Huawei – второй крупнейший в мире производитель смартфонов, на них установлена операционная система Android от Google. Напомню, что ранее китайская компания оказалась в центре скандала. В Канаде по требованию США в декабре прошлого года задержали финансового директора Huawei и дочь сооснователя компании Мэн Ваньчжоу. За океаном её обвиняют в нарушении санкционного режима с Ираном и мошенничестве. А всю компанию в разработке технологий, которые угрожали безопасности Штатов. Канада начала процедуру выдачи Ваньчжоу американцам. Она обвинения отрицает. Президент Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Министерство торговли может запретить любые сделки, если в них видят угрозу безопасности страны. Huawei и десятки связанных с ней компаний внесены в США в чёрный список. Китайский производитель предупредил, что ограничения навредят американским потребителям и обещал доказать Штатам то, что товары безопасны.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановил ряд других иностранных компаний.