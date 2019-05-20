В России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка

По данным Коммерсанта, злоумышленник, не вставляя карту, набирает в терминале операцию и отходит. На завершение операции дается 90 секунд. Если в течение этого времени следующий клиент вставляет в терминал свою карту и вводит пин-код, в нее списываются деньги.

По информации правоохранительных органов, этот вид мошенничества стал популярен в последние две недели. Сбербанк советует клиентам внимательно изучать информацию на экране банкомата и в случае сомнений отказаться от проведения операции.