Суд снял с петербуржца Михаила Цакунова судимость

Молодого человека признали виновным в том, что он якобы ударил полицейского.

Судья Лариса Бражникова посчитала, что Михаил Цакунов безусловно виновен в том, что год назад выбил полицейскому зуб. Дело происходило в Петербурге на митинге политика Алексея Навального под названием «Он нам не царь». Цакунов подобрал с земли один из символов протеста — огромную надувную желтую утку. В этот момент его и задержали. Далее полицейский Александр Сухоруков заявил, что Цакунов выбил ему зуб. Молодой человек это отрицает. Год он провел в СИЗО. Только потом экспертиза показала, что зуб был уже мертв. Статью Цакунову смягчили. Он остался под подпиской о невыезде. Судья Бражникова присудила мужчине штраф в сто тысяч рублей. Однако год за решеткой этот штраф аннулировал, как и судимость. Поэтому обращаться в Европейский суд по правам человека нет смысла, пояснил «Эху Москвы» адвокат Цакунова Герман Параничев.

Цакунов должен теперь заплатить лишь порядка 26 тысяч полицейскому за лечение зуба. В разговоре с корреспондентом «Эха» Цакунов сказал, что сейчас такую сумму для него сложно собрать. Приговор оказался для мужчины неожиданным. Он опасался более сурового наказания. Полицейский Александр Сухоруков с журналистами разговаривать отказался.

Михаил Цакунов пока не решил, будет ли обжаловать приговор.