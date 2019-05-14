Митрополит Екатеринбургский Кирилл призвал убрать забор из сквера, где планировалось построить храм

Забор вокруг сквера в Екатеринбурге, где планировали построить храм, должен быть демонтирован. Об этом сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ранее протестующие против строительства храма несколько раз сносили ограждение и даже выкинули часть забора в реку.

Забор вокруг сквера в Екатеринбурге, где планировали строить храм, вскоре демонтируют. Об этом «Эху Москвы» сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд Святой Екатерины планирует провести акцию по восстановлению сквера в первозданном виде, дату объявят позднее, — добавил Александр Андреев.

Строить храм на месте сквера в Екатеринбурге власти не рискнут, сейчас нужно выбрать альтернативную площадку. Об этом в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге» сказал бывший мэр города Евгений Ройзман. Протестный потенциал горожан еще не исчерпан, они способны и на более масштабные протесты, — считает Евгений Ройзман.