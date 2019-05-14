Советские диссиденты объявили о кампании против внесения в Конституцию статьи о единой государственной идеологии

Советские диссиденты объявили о начале кампании против внесения в Конституцию статьи о единой государственной идеологии.

Диссиденты Лев Тимофеев и Александр Подрабинек выразили недовольство высказываниями директора Института законодательства и при российском правительстве Талии Хабриевой. Академик РАН на конференции в Конституционном суде ранее предложила начать широкую дискуссию о ценностях россиян. По мнению Хабриевой, чтобы убрать негатив, нужна единая идеология. При этом, отмечают советские диссденты, по Конституции установление какой-либо государственной идеологии запрещено. Тимофеев опасается, что внесение в Основной закон подобной статьи может привести к установлению в России тоталитарного режима. Об этом, в частности, писатель и общественный деятель сказал в эфире «Эха Москвы». Кроме того, по мнению Тимофеева, люди, которые поддерживают идею о единой идеологии, забывают, что при тоталитаризме никто не может быть уверен в своей безопасности. На своей странице в Фейсбуке он призвал начать широкое общественное движение в защиту нынешних гуманистических ценностей Конституции. В частности, Тимофеев вместе с Подрабинеком создали соответствующую петицию на сайте Change.org. Ее поддержали сотни человек, среди них журналисты и правозащитники.

Ранее ввести государственную идеологию предлагали, в частности, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и сенатор Алексей Александров. А бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков называл путинизм «идеологией будущего».