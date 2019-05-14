Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение боевых действий в Донбассе. Ради этого он готов принимать сложные и непопулярные решения. «Следующий шаг – возвращение всех утраченных территорий. И Крым, и Донбасс это украинская земля», — добавил президент.

Сегодня Зеленский вступил в должность. Он объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству подать в отставку.

Инаугурационная речь Владимира Зеленского была четкой – президент говорил на двух языках, что очень важно в нынешних условиях, — считает политолог Дмитрий Орешкин. По оценке Орешкина, Зеленский не подвел своих избирателей.

Кремль не будет поздравлять Владимира Зеленского с вступление в должность президента Украины, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия надеется продолжить обсуждение темы обмена заключенными с Украиной.



Кремль должен достойно ответить на призыв Зеленского к диалогу, а не ждать его первых успехов, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. Владимир Зеленский оказался более сильной фигурой, чем ожидали в Кремле, — добавил Мироненко.