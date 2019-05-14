Отдел политики газеты «Коммерсант» в полном составе покинул издательский дом

Двое были уволены из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко. Остальные ушли сами, в знак солидарности.

Проработавшие в издании более 10 лет спецкор газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание не по своей воле, а в соответствии с решением акционера Алишера Усманова. Как написал в Фейсбуке сам Сафронов, нравится ему это или нет, это не важно: «у издательского дома есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек». Он добави, что ему тяжело и больно писать об этом.

«Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации, — написал у себя на страничке Иванов, не уточнив, в чем именно заключались претензии к статье. По его словам, он любит «кадровые новости и предсказания. Вероятно, их любят не все. Это странное ощущение: сколько написано текстов — про выборы, регионы, парламент, законы, разные перестановки и… — теперь точка», — пишет журналист. Увольнение обоих оформлено по соглашению сторон. Сегодня был их последний день работы.

Вслед за этим замглавного редактора Глеб Черкасов, который курирует политический блок в редакции, заявил, что он сам и остальные журналисты отдела политики — еще 10 человек — тоже решили уйти. Они планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время. «У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — написал он.

Гендиректор издательского дома и главный редактор газеты «Коммерсант» Владимир Желонкин сказал Би-би-си, что решение принимал он лично. Ни акционер, ни власти его об этом не просили и не предъявляли каких-либо претензий к статье. Главред пояснил, что при подготовке материала были нарушены редакционные стандарты, какие именно он, как и сами журналисты, не объяснил.

В пресс-службе спикера Совета Федерации назвали содержание статьи слухами. Однако, комментировать ситуацию с увольнением журналистов отказались.

Произошедшее в Коммерсанте можно расценивать как давление на журналистов, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель профсоюза работников СМИ Антон Карлинер.

В свою очередь, Союз журналистов России называет увольнение вмешательством акционеров в редакционную политику.



Увольнение сотрудников «Коммерсанта» за публикацию говорит о постепенном уничтожении профессиональной журналистики в России. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Уход всего отдела политики «Коммерсанта» Кирилл Мартынов назвал «беспрецедентным жестом».

Журналисты ушли из Коммерсанта в знак протеста против цензуры, но в издании это началось не сегодня, — считает политик Алексей Навальный. Навальный заявил «Эху Москвы», что юристы Фонда борьбы с коррупцией готовы оказать уволенным журналистам юридическую помощь.

Комментарий представителя Алишера Усманова:

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы».