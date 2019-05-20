Отдел политики газеты «Коммерсант» в полном составе уходит в отставку

Журналисты приняли такое решение после увольнения двух коллег из-за статьи о Валентине Матвиенко. Сегодня Иван Сафронов и Максим Иванов рассказали в социальных сетях, что решение об их увольнении приняли акционеры. Поводом стал материал, вышедший в середине апреля. В нем говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сказал Би-би-си, что это он принял решение уволить Сафронова и Иванова. По его словам, ни власти, ни акционер не предъявляли каких-либо претензий к статье. Желонкин сказал, что материал был подготовлен не по стандартам издательского дома.