Онлайн-сервис «Амедиатека» извинился за задержку выхода финала «Игры престолов»

«Мы знаем, что многие специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем», — заявили в компании. Там уточнили, что причиной задержки стал технический сбой. Сегодня сервис «Амедиатека», обладающий эксклюзивными правами на показ сериала «Игра престолов» в России, выпустил заключительную серию с опозданием на полтора часа.