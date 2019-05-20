Z Архив новостей новости
5 8 6 3361
17:00, 20 мая 2019

Французская Total и итальянская Eni заморозили выплаты за нефть из России

«Почему вообще кто-то должен платить? Строго говоря, это и не нефть вовсе», — сказал Рейтер источник в отрасли. По данным агентства, компании заявили российским поставщикам, что выплаты последуют только после того, как будет согласована компенсация за поставки некондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба». Платеж ожидался 15 мая. Отмечается, что западные покупатели теоретически имеют право отказаться платить за сырье, если его качество не соответствует прописанному в контрактах. Однако, как пояснил источник в одной из российских нефтяных компаний, по нашему законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться компенсации. О проблемах с качеством сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба», в середине апреля сообщила Белоруссия. В Минске заявили, что из-за загрязнения хлорорганикой сокращена переработка на двух НПЗ. Был приостановлен экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Европейские компании прекратили закупки российского сырья.

Российская «Транснефть» признала наличие проблемы. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что компания выплатит компенсации всем, кто докажет свои реальные убытки от «грязной» нефти. По оценкам Минэнерго, суммарный ущерб от ЧП не превысит 100 миллионов долларов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 7271 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 349 6 25182 18.05
Kюмор, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 94 6 7605 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 119 6 10830 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 143 6 15395 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 90 6 9656 16.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 159 6 17429 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 151 6 17301 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 48 6 5633 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 89 6 10899 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 452 6 55353 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 95 6 12290 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8841 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

+ «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…

5 323 6 44052 19.05
8читать ;смотреть
Kсша, заключенные, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Я не за власть и не против власти. Я — за людей, которым не до власти» Нюта Федермессер рассказала, как постепенно хосписное движение стало ее жизнью, объяснила, почему она поддержала Собянина на выборах и о чем напишет свою первую пьесу…

5 107 6 14832 17.05
Kблаготворительность, помощь, общество, власть, выборы, политика, фото, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Нюта и Люба боятся дебатов Больше вопросов возникает к Любови Соболь. Она позиционируется как независимый либеральный кандидат. Как же в таком статусе можно уподобляться Путину и массе представителей Единой России?..

5 173 6 24539 14.05
Kмосква, выборы, политика, конфликты, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Участились жалобы на мошенничество с платежными терминалами Сбербанка В Сбербанке о решении проблемы не говорят…

5 13 6 37372
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я…

5 110 6 157367 15.05
#слушать 50:15 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 69 6 36085 14.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 224 6 305824 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 362 6 276285 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7839883
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4043929

Сегодня в эфире