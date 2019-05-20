Французская Total и итальянская Eni заморозили выплаты за нефть из России

«Почему вообще кто-то должен платить? Строго говоря, это и не нефть вовсе», — сказал Рейтер источник в отрасли. По данным агентства, компании заявили российским поставщикам, что выплаты последуют только после того, как будет согласована компенсация за поставки некондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба». Платеж ожидался 15 мая. Отмечается, что западные покупатели теоретически имеют право отказаться платить за сырье, если его качество не соответствует прописанному в контрактах. Однако, как пояснил источник в одной из российских нефтяных компаний, по нашему законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться компенсации. О проблемах с качеством сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба», в середине апреля сообщила Белоруссия. В Минске заявили, что из-за загрязнения хлорорганикой сокращена переработка на двух НПЗ. Был приостановлен экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Европейские компании прекратили закупки российского сырья.

Российская «Транснефть» признала наличие проблемы. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что компания выплатит компенсации всем, кто докажет свои реальные убытки от «грязной» нефти. По оценкам Минэнерго, суммарный ущерб от ЧП не превысит 100 миллионов долларов.