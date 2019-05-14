Журналистов «Коммерсанта» Сафронова и Иванова уволили после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации

Журналистов газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили после выхода статьи о возможной отставке главы Совета Федерации. В знак протеста сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора написали заявления об уходе. Союз журналистов России и СПЧ готовы оказать всю необходимую помощь сотрудникам «Коммерсанта», — сказал «Эху Москвы» председатель Союза Владимир Соловьев.

Генеральный директор издательского дома, главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сказал в интервью Би-би-си, что решение об увольнении Сафронова и Иванова принимал лично. Он подчеркнул, что ни акционер, ни власти не просили его это делать и не предъявляли каких-либо претензий к статье. По словам Желонкина, материал был подготовлен не по стандартам издательского дома. Между тем, источники Би-би-си утверждают, что после выхода статьи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывала претензии Алишеру Усманову. Ему принадлежит издательский дом «Коммерсант». Один из источников также сказал, что после выхода материала обсуждалось увольнение и самого Желонкина, но тому, как выразился собеседник Би-би-си, удалось отбиться. В пресс-службе Валентины Матвиенко радиостанции «Говорит Москва» сказали, что спикер Совета Федерации не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников газеты «Коммерсант» из-за статьи о ней.