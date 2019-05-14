В Екатеринбурге коммунисты потребовали распустить городскую думу из-за конфликта, связанного со строительством храма на месте сквера. Секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев сказал, что фракция внесла вопрос в повестку завтрашнего заседания. По его словам, если распустить думу сейчас, в Единый день голосования в сентябре можно будет провести референдум по храму и выбрать депутатов.

Тем временем, в Екатеринбурге решили демонтировать забор вокруг сквера, где планировалось строительство храма. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Убрать забор ранее предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он сказал, что забор стал поводом для раздора.