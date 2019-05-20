Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сочла нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников газеты «Коммерсант» из-за статьи о ней. Об этом заявил пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, — сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сегодня корреспонденты газеты Иван Сафронов и Максим Иванов рассказали в соцсетях, что их вынудили уволиться из газеты из-за статьи о возможной отставки Матвиенко. Следом заявления на увольнение написали все сотрудники отдела политики «Коммерсанта».