На Патриарших прудах в центре Москвы снова украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными», — рассказала агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова.

По ее словам, возможно, будет запущена массовая продажа этих знаков, чтобы люди их не воровали, а могли купить.

Предыдущий раз о краже знака на Патриарших сообщалось в апреле прошлого года.