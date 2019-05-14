Митрополит Екатеринбургский Кирилл призвал убрать забор из сквера, где планировалось построить храм

Митрополит Екатеринбургский Кирилл на встрече с депутатами Госдумы призвал убрать забор из сквера, где планировалось построить храм. «Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный, доверительный разговор со всеми сторонами», — сказал митрополит. Его цитирует URA.Ru.

Строить храм на месте сквера в Екатеринбурге власти не рискнут, сейчас нужно выбрать альтернативную площадку. Об этом в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге» сказал бывший мэр города Евгений Ройзман. Протестный потенциал горожан еще не исчерпан, они способны и на более масштабные протесты, — считает Евгений Ройзман.