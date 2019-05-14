Гендиректор ИД «Коммерсантъ» утверждает, что он лично принял решение уволить двух журналистов газеты
Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин утверждает, что он лично принял решение уволить двух журналистов газеты. По его словам, статья уволенных корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова, посвященная Валентине Матвиенко, не соответствует стандартам издания.
Желонкин утверждает, что никаких претензий к статье, в которой говорится о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, она сама не предъявляла. Об этом гендиректор «Коммерсанта» рассказал в интервью «Русской службе Би-би-си». Кроме того, по его словам, к нему не обращались ни сотрудники администрации президента, ни глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он в публикации Сафронова и Иванова назывался возможным сменщиком Матвиенко. Вместе с тем Желонкин не стал уточнять, какие именно стандарты нарушили уволенные журналисты, а также не прокомментировал вопрос о влиянии на ситуацию владельца издательского дома «Коммерсантъ» Алишера Усманова. Ранее Иван Сафронов, являвшийся спецкором газеты, и Максим Иванов, работавший в отделе политики, сообщили, что их увольняют из-за претензий к статье о Матвиенко со стороны акционера. Вслед за ними заявления об уходе по собственному желанию подали 11 сотрудников отдела политики «Коммерсанта» — почти в полном составе.
Союз журналистов России и СПЧ готовы оказать всю возможную помощь журналистам «Коммерсанта». Об этом «Эху Москвы» сообщил председатель союза журналистов России, член СПЧ Владимир Соловьев. По словам Соловьева, заявление СПЧ должно появиться в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.
Сама Матвиенко не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением журналистов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель спикера Совета Федерации.