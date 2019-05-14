В ФБК поприветствовали решение журналистов уволиться из «Коммерсанта» из-за цензуры. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

«Мы наблюдаем, наверное, самый массовый исход журналистов за последние годы, и он сделан впрямую в знак протеста против цензуры. Я приветствую решение журналистов отдела политики. Уверен, что они найдут себе нормальную работу и не останутся без куска хлеба», — сказал он.

А.Навальный напомнил, что два года назад владелец и акционер газеты Алишер Усманов подавал на него в суд за заявление о том, что олигарх проводит цензуру в газете «Коммерсант».

«Тогда я призывал действующих и бывших журналистов издания выступить свидетелем на моей стороне и сказать очевидное. Тогда эти журналисты струсили и не пришли. А сегодня они, к сожалению, вынуждены сталкиваться с последствиями своей трусости», — сказал политик.

Глава ФБК заверил, что готов оказать юридическую поддержку журналистам в случае обращения в правоохранительные органы по факту цензуры.

Как стало известно ранее, заместитель главного редактора издания «Коммерсант» Глеб Черкасов и еще 10 журналистов увольняются из газеты из-за несогласия с кадровыми решениями. Несколько дней назад по инициативе акционеров Издательский дом прервал трудовые отношения со специальным корреспондентом Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможному уходу Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Как уточнила газета «Ведомости», решение уволить И.Сафронова и М.Иванова принял владелец и акционер газеты Алишер Усманов.