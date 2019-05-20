Z Архив новостей новости
5 9 6 1555
15:30, 20 мая 2019

Матвиенко не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников «Коммерсанта», — заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко.

Сегодня корреспонденты газеты Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили в соцсетях, что их вынудили уволиться по требованию акционера из-за статьи о возможной отставки Матвиенко. Вслед за ними заявления об уходе подал весь отдел политики «Коммерсанта».

Союз журналистов России называет вмешательством акционеров в редакционную политику увольнение журналистов «Коммерсанта».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 7208 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 342 6 24568 18.05
Kюмор, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 94 6 7523 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 117 6 10527 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 143 6 15302 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 159 6 17395 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 88 6 9634 16.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 151 6 17293 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 48 6 5614 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 89 6 10886 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 450 6 55287 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 95 6 12284 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Нюта Федермессер для москвичей сделала не то что гораздо больше, а просто вообще несравнимо больше для каждого жителя Москвы, чем все другие кандидаты в Мосгордуму на этих выборах…

5 56 6 14147 13.05
#слушать 38:46 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, медицина, здравоохранение, навальный, скворцова, видео, передачи
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8835 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

+ «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы «Русские не сдаются». Мария Бутина записала видеобращение из американской тюрьмы Россиянка сообщает, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. Она обратилась к соотечественникам за финансовой поддержкой…

5 323 6 43565 19.05
8читать ;смотреть
Kсша, заключенные, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Я не за власть и не против власти. Я — за людей, которым не до власти» Нюта Федермессер рассказала, как постепенно хосписное движение стало ее жизнью, объяснила, почему она поддержала Собянина на выборах и о чем напишет свою первую пьесу…

5 107 6 14813 17.05
Kблаготворительность, помощь, общество, власть, выборы, политика, фото, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Участились жалобы на мошенничество с платежными терминалами Сбербанка В Сбербанке о решении проблемы не говорят…

5 13 6 36699
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я…

5 110 6 156741 15.05
#слушать 50:15 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 69 6 35848 14.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 222 6 297014 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 361 6 275991 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7839710
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4043843

Сегодня в эфире