Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает нужным комментировать ситуацию с увольнением сотрудников «Коммерсанта», — заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко.

Сегодня корреспонденты газеты Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили в соцсетях, что их вынудили уволиться по требованию акционера из-за статьи о возможной отставки Матвиенко. Вслед за ними заявления об уходе подал весь отдел политики «Коммерсанта».

Союз журналистов России называет вмешательством акционеров в редакционную политику увольнение журналистов «Коммерсанта».