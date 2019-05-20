Сбербанк возложил на самих клиентов обязанность по защите себя от мошенников, использующих терминалы

Клиентам необходимо быть внимательней. Для защиты своих сбережений следует тщательно изучать информацию на экране банкомата, прежде чем им воспользоваться. Также надо обращать внимание, есть ли поблизости подозрительные лица, сказали «РИА Новости» в кредитной организации. Там посоветовали «в случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900». В Сбербанке также подчеркнули, что все их системы самообслуживания надежно защищены.

На проблему обратила сегодня внимание газета «Коммерсантъ». По данным издания, в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным издания, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает операцию (например, пополнение счета мобильного телефона), а затем не завершая ее отходит. Если в течение 1,5 минут следующий клиент вставляет в терминал свою карту и вводит PIN-код, с нее по запросу предыдущего списываются средства.

По информации правоохранительных органов, этот вид мошенничества стал популярен в последние две недели. Эксперты по безопасности считают, что проблема может быть связана с серьезными ошибками в сценарии работы терминалов Сбербанка.