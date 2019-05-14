Одиннадцать журналистов издательского дома Коммерсант решили покинуть издание в знак протеста против увольнения корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В полном составе увольняется отдел политики. А также заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

«Коммерс только что отрубил себе ноги, руки и голову», — написал на своей странице в Фейсбуке бывший журналист Коммерсанта Мария Либерман.

Журналисты ушли из Коммерсанта в знак протеста против цензуры, но в издании это началось не сегодня, — считает политик Алексей Навальный.

Навальный заявил «Эху», что юристы Фонда борьбы с коррупцией готовы оказать уволенным журналистам юридическую помощь.