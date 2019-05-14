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Эксклюзив Эха 14:33, 20 мая 2019

В Профсоюзе журналистов и работников СМИ готовы поддержать уволенных коллег из «Коммерсанта»

В Профсоюзе журналистов и работников СМИ готовы поддержать уволенных коллег из  газеты «Коммерсант». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.
«Мы считаем, что это абсолютно недопустимая вещь. Это вмешательство собственника в управление редакцией, что противоречит российскому закону о СМИ. Такие примеры давления на журналистов, по сути, являются наступлением на свободу слова. Мы крайне осуждаем как факт увольнения журналистов, так и давление на редакцию. Также мы поддерживаем журналистов, которые тоже решили уйти из редакции в знак солидарности с уволенными из-за публикации коллегами», — сказал он.
В ближайшее время в профсоюзе собираются выпустить заявление по поводу сложившейся ситуации.
Как стало известно ранее, заместитель главного редактора издания «Коммерсант» Глеб Черкасов и еще 10 журналистов увольняются из газеты из-за несогласия с кадровыми решениями. Несколько дней назад по инициативе акционеров Издательский дом прервал трудовые отношения со специальным корреспондентом Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможному уходу Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Как уточнила газета «Ведомости», решение уволить Сафронова и Иванова принял владелец и акционер газеты Алишер Усманов.



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