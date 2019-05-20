Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна, — сообщает ТАСС.

Кокорин приговорен к полутора годам колонии общего режима по делу о драках. Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Фигуранты признали свою вину лишь частично.

День в СИЗО засчитывается подсудимым за полтора дня в колонии. Таким образом, сразу после вступления приговора в силу, Кокорин и Мамаев могут просить о досрочном освобождении.