Отдел политики газеты Коммерсант в полном составе увольняется из издания в знак протеста против решения руководства уволить авторов статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Из газеты уходят 13 человек, в том числе заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Издательский дом Коммерсант принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Его представители отказались от комментариев. В то же время генеральный директор Издательского дома Владимир Желонкин, который занимает пост главного редактора Коммерсанта заявил ВВС, что решение принимал он лично. Как утверждает Желонкин, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли претензий к статье. По его словам, статья была написана «не по стандартам " издательского дома. При этом Желонкин отказался уточнить, что именно было нарушено.

Однако бывший сотрудник издания заявил ВВС, что после выхода статьи Матвиенко высказывала претензии Усманову и обсуждался вопрос об увольнении самого Желонкина. Впрочем, эта информация пока никак не подтверждена.