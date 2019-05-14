Инаугурационная речь Зеленского наметила курс Украины в сторону европейских ценностей – политолог

Инаугурационная речь Владимира Зеленского наметила курс Украины в сторону европейских ценностей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Зеленский откровенно объявил тренд Украины в сторону европейских ценностей – демократического подхода. Он четко дал понять, что на Украине происходит формирование гражданской нации, не этнической, а именно политической», — сказал он.

Политолог также отметил, что своей первой речью на посту президента В.Зеленский подтвердил свой имидж «умелого гражданского политика».

«Решительность, острота реакции. Когда националистический депутат попытался его обвинить, что он говорит не на мове, но и на русском тоже.

Зеленский очень четко и быстро ответил, что мы имеем в виду человека, который раскалывает Украину по языковому принципу. А демократический принцип подразумевает право людей говорить на том языке, на котором им удобнее», — сказал Д.Орешкин.

Сегодня состоялась церемония инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, после чего глава государства объявил о роспуске Верховной рады.