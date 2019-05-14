В Союзе журналистов готовы оказать юридическую помощь уволившимся коллегам из «Коммерсанта» – Соловьев

В Союзе журналистов России готовы оказать юридическую помощь уволившимся коллегам из газеты «Коммерсант». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов и представитель СПЧ при президенте Владимир Соловьев.

«Мы изучаем этот вопрос, ситуация совершенно неоднозначная. Думаем, как мы можем помочь, и готовы оказать коллегам юридическую помощь, если в этом возникнет необходимость» – сказал он.

В.Соловьев подчеркнул, что разбирается в ситуации, в том числе, и как член комиссии по правам журналиста в составе Совета по правам человека. Он сообщил, что СПЧ планирует выпустить заявление по поводу увольнений.

Как стало известно ранее, заместитель главного редактора издания «Коммерсант» Глеб Черкасов и еще 10 журналистов увольняются из газеты из-за несогласия с кадровыми решениями. Несколько дней назад по инициативе акционеров Издательский дом прервал трудовые отношения со специальным корреспондентом Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможному уходу Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.