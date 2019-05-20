Американская компания Google запретила китайской корпорации Huawei использовать своё программное обеспечение

Как отмечают зарубежные издания, это происходит на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ключевая проблема, с которой могут столкнуться сотни миллионов пользователей смартфонов Huawei, — это невозможность использования операционной системы Android, — то есть, возможности скачивать, устанавливать и обновлять программы для них, — отмечает The New York Times. Аналитики издания подчеркивают, что это, фактически, превращает мощные аппараты в обычные телефоны, что совершенно их обесценивает. То же, скорее всего, произойдёт и с акциями Huawei, — предрекает агентство Reuters.

The Washington Post считает, что эту историю лучше рассматривать в контексте торговых споров между Китаем и США и обвинений со стороны американских спецслужб в адрес Huawei в том, что компания использует дыры в программном обеспечении для получения доступа к частной информации о пользователях. Это вопрос нацбезопасности, — пишет издание и напоминает, что на минувшей неделе Белый дом включил производителя смартфонов в список нежелательных для сотрудничества с американскими фирмами структур.

Агентство Bloomberg и вовсе называет происходящее «Технологической Холодной войной». И кто в ней победит — неясно. Аналитики полагают, что теперь Пекин начнёт вливать масштабные инвестиции в производство своего программного обеспечения, которое, скорее всего, будет несовместимо с существующими сейчас на рынке. И, если оно будет конкурентноспособным, то сможет занять доминирующие позиции и символизировать победу Китая над США в сфере технологий.

Как отмечает CNN, запрет на использование программного обеспечения Google не распространяется на уже проданные смартфоны Huawei.