Этой ночью по всему миру состоялась премьера финального эпизода сериала Игра престолов
Российские зрители смогли увидеть эпизод с полуторачасовым отставанием — сервис Амедиатека не выдержал наплыва желающих.
Сериал завоевал любовь зрителей во всем мире за нестандартный подход к его созданию. Об этом «Эху» рассказал главный редактор сайта DTF.ru, кинокритик Вадим Елистратов.
Многие фанаты сериала разочарованы последним сезоном, так как он, по их мнению, завершился слишком быстро и скомканно. На уровень доходов от показа это недовольство не повлияет, добавил Вадим Елистратов.